Die Vorsitzende des unabhängigen Kontrollgremiums für die Programmarbeit, Laura Pooth, teilte mit, man werde sich am Montag mit den in der Berichterstattung erhobenen Vorwürfen befassen. Die Verantwortlichen des Norddeutschen Rundfunks in Schleswig-Holstein hätten alle notwendigen Informationen und Auskünfte zugesagt. Es gehe nun um objektive, unabhängige Aufklärung.

Zuvor hatte unter anderem der SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein, Losse-Müller, eine lückenlose Aufklärung verlangt. Die schwarz-grüne Landesregierung müsse transparent machen, welche Kontakte zwischen dem Kabinett mit seinen Staatsekretärinnen und Staatssekretären sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NDR mit Leitungsfunktion stattgefunden hätten, schreibt der Kieler Oppositionsführer in einer Pressemitteilung . Es gehe um den Zeitraum zwischen April 2020 und Juni 2022. Losse-Müller betonte, man nehme entsprechende Recherchen des Portals " Business Insider " sehr ernst. Der Fraktionschef hob hervor, die SPD stehe fest an der Seite des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks und seinen Aufgaben. Dazu gehöre die unabhängige und kritische Berichterstattung über die Verantwortungsbereiche des Staates und der Politik.

Ex-Innenminister Grote (CDU) sollte nach Entlassung durch Ministerpräsident Günther (CDU) interviewt werden

Zuvor hatte der Redaktionsausschuss des Sender mitgeteilt , man habe die Vorwürfe eines Mitarbeiters im Landesfunkhaus Kiel vor zwei Jahren geprüft und einen umfangreichen und detaillierten Abschlussbericht an die Geschäftsleitung des NDR übergeben. Man sei unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass das Interview mit dem ehemaligen Landesminister Grote von der CDU hätte geführt werden müssen. Den Verdacht allerdings, dass eine politische Motivation hinter der Absage des Interviews stehen könne, mache man sich nicht zu eigen.

Ein Redakteur wollte demnach ein Interview mit dem früheren schleswig-holsteinischen Innenminister Grote führen, der von Ministerpräsident Günther - ebenfalls CDU - entlassen worden war. Die Vorgesetzten beim NDR hätten die Berichterstattung des Redakteurs jedoch verhindert, heißt es. Es ging damals im Kern um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen einen Beamten der Landespolizei und einen Schriftwechsel Grotes mit einem Journalisten. Günther führte damals eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP.

NDR weist Vorwürfe zurück

Laut "Business Insider" haben in Vergangenheit neun Journalisten Missstände angeprangert, die anonym bleiben wollten. Sie hätten von einem "politischen Filter" und einem "Klima der Angst" in der Redaktion gesprochen. Kritische Informationen würden heruntergespielt. Der NDR weist die Vorwürfe zurück. Die Berichterstattung sei unvoreingenommen und unabhängig, heißt es in einer Stellungnahme. Nach zahlreichen, persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein hätten die Programmverantwortlichen ein "Klima der Angst" nicht feststellen können.

