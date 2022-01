Russlands Präsident Putin: Will er Gespräche oder Konflikt? (AFP / Pool / Alexander Zemlianichenko )

In einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron beklagte sich Putin erneut, der Westen ignoriere Russlands Hauptforderung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Das gab der Kreml im Anschluss an ein Telefonat der beiden Präsidenten bekannt. Russland fordert unter anderem einen Stopp der Nato-Erweiterung und einen Rückzug der Truppen des Verteidigungsbündnisses in Osteuropa. Macron verwies mit Blick auf die Ukraine darauf, dass Russland die Souveränität aller europäischer Staaten anerkennen müsse.

Frankreich bemüht sich um Spannungsabbau

Aus dem Elysee-Palast in Paris hieß es nach dem fast einstündigen Gespräch, Macron und Putin hätten sich über die Notwendigkeit einer Deeskalation des Ukraine-Konflikts verständigt. Um die Spannungen abzubauen, soll es weitere bilateralte Gespräche zwischen den beiden Staatschefs geben. Zudem sollen die Verhandlungen zur Lösung der Krise im Normandie-Format fortgesetzt werden, in dem Deutschland und Frankreich vermitteln.

Russland verhängte gleichzeitig aber Einreisesperren gegen mehrere Vertreter der Europäischen Union. In einer Mitteilung des Außenministeriums hieß es, man reagiere damit auf eine "absurde Sanktionspolitik der EU".

Stoltenberg (Nato) und Austin (US-Regierung) sind besorgt

Unterdessen bereitet sich die Nato auf unterschiedliche Angriffsszenarien von russischer Seite auf die Ukraine vor. Es gebe eine "große Bandbreite" möglicher russischer Attacken, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Dazu gehörten auch eine Kriegsführung mit Cyberattacken, die Unterstützung eines Putsches in Kiew oder Sabotage durch Geheimagenten. Der ukrainische Staatschef Selenskyj hält es für das größte Risiko, dass das Land von innen destabilisiert werden könne.

US-Verteidigungsminister Austin sagte in Washington, Russland habe durch die Stationierung von Truppen an der Grenze zur Ukraine nun die hinreichende Stärke, um militärisch gegen das Land vorzugehen. Man sei zwar nicht der Ansicht, dass Putin den endgültigen Beschluss gefasst habe, die Truppen auch in Bewegung zu setzen. Aber er verfüge eindeutig über die Fähigkeit. Austin warb zugleich für eine friedliche Lösung des Konflikts.

Energieversorgung: EU und USA schließen sich zusammen

Die EU und die USA kündigten an, ihre Zusammenarbeit im Energiebereich angesichts der Kriegsgefahr in Osteuropa ausbauen. Ziel sei es, für die Bevölkerung und Unternehmen in der EU und ihre Nachbarländer eine zuverlässige und erschwingliche Versorgung sicherzustellen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Biden. Somit sollen Engpässe bei der Energieversorhung vermieden werden, die sich etwa durch eine russische Invasion in der Ukraine ergeben könnten.

