Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wird Houellebecq Anstachelung zu Diskriminierung, Hass und Gewalt vorgeworfen. Die Anzeige wurde von der "Union des mosquées de France" am Gericht in Nanterre, einem Vorort von Paris, eingereicht. Sie richtet sich auch gegen den Direktor der Zeitschrift "Front populaire", Stéphane Simon, sowie gegen den Philosophen Michel Onfray. Onfray hatte in der November-Ausgabe der Zeitschrift das Gespräch mit Houellebecq geführt.

"Bataclan umgekehrt"

Houellebecq hatte darin vor einer Islamisierung Frankreichs gewarnt und Widerstand dagegen prophezeit. Ganz konkret sagte er Anschläge wie im Jahr 2015 voraus - nur dieses Mal gegen Muslime gerichtet. Wörtlich sprach er von "Bataclan à l'envers", einem umgekehrten Bataclan, in Anspielung auf einen der Anschlagsorte islamistischer Terroristen von 2015.

Der Romanist Markus Messling sagte dazu im Deutschlandfunk, die Diffamierung des Islams sei bei Houellebecq nicht neu. Jetzt aber gehe es um die rassistische Diffamierung eines ganzen Teils der französischen Bevölkerung.

Einige Passagen "mehrdeutig"?

Houellebecq hat inzwischen erklärt, dass einige Passagen in dem Interview "ambigus" seien, also mehrdeutig oder irreführend. Zudem will er offenbar eine kommentierte Version seiner Aussagen in einem Buch herausbringen. Das reichte dem Präsidenten des Moscheeverbandes UMF aber nicht aus: die Verbreitung der umstrittenen Passagen werde dadurch nicht unterbunden und die Muslime auch nicht vor deren Konsequenzen geschützt.

Auch der Direktor der Großen Moschee in Paris, Chems-Eddine Haffiz hat schon eine Anzeige gegen Houellebecq ins Gespräch gebracht und das Vorhaben nach einem Treffen mit dem Autor wieder verworfen. Vor der Begegnung hatte er gesagt, die Anerkennung eines literarischen Genies oder eines anderen künstlerischen Talents sei kein Freifahrtsschein für Beleidigungen oder die Verbreitung von Hass.

