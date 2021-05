Der Bundesfinanzhof hat eine vom Bund der Steuerzahler unterstützte Klage gegen die Rentenbesteuerung in letzter Instanz abgewiesen.

Der Vorwurf einer doppelten Besteuerung sei unbegründet, erklärte das oberste deutsche Finanzgericht in München. Die Richter legten allerdings erstmals eine konkrete Formel für die Berechnung der Besteuerung fest, von der in Zukunft zahlreiche Rentner betroffen sein werden.



Die Klage bezog sich auf die seit 2005 geltende schrittweise Umstellung der Rentenbesteuerung bis 2040. Vor 2005 wurden Rentenbeiträge von Arbeitnehmern "vorgelagert" besteuert. Ab 2040 sind Renten wie die Pensionen von Beamten "nachgelagert", also bei der Auszahlung zu versteuern.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.