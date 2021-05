Der Bundesfinanzhof hat zwei Klagen gegen die Rentenbesteuerung abgewiesen.

Der Vorwurf einer doppelten Besteuerung sei in den konkreten Fällen unbegründet, erklärte das oberste deutsche Finanzgericht in München. Gleichzeitig forderten die Richter für die Zukunft eine Änderung der Besteuerung von Renten. So dürften weder der Grundfreibetrag noch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in die Berechnung einbezogen werden. Damit machte der Finanzhof dem Gesetzgeber erstmals konkrete Vorgaben, wie eine doppelte Rentenbesteuerung vermieden werden kann.



Die Klagen, die vom Bund der Steuerzahler unterstützt worden waren, bezogen sich auf die seit 2005 geltende schrittweise Umstellung der Rentenbesteuerung bis zum Jahr 2040. Vor 2005 wurden Rentenbeiträge von Arbeitnehmern "vorgelagert" besteuert. Ab 2040 sind Renten wie die Pensionen von Beamten "nachgelagert", also bei der Auszahlung zu versteuern.

