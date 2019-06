Bundesernährungsministerin Klöckner hat wegen eines gemeinsamen Videos mit dem Deutschlandchef von Nestlé viel Kritik auf sich gezogen.

In dem kurzen Clip würdigt die CDU-Politikerin den Nestlé-Konzern dafür, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt seiner Produkte reduziert zu haben. Der dazugehörige Tweet stellt den Bezug zur eigenen "Reduktionsstrategie" des Ministeriums für eine gesündere Ernährung her.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt warf Klöckner vor, sie habe ein Werbevideo für Nestlé gedreht. Der SPD-Abgeordnete Lauterbach nannte den Sachverhalt "peinlich" und "bitter". Der CDU-Politiker Kiesewetter twitterte, es gehe gar nicht, sich als Ministerium so eng an eine Firma zu binden. Greenpeace schreibt, für Nestlé-Produkte würden Wälder abgeholzt und die Umwelt zerstört.



Klöckner selbst verteidigte ihr Vorgehen und bezeichnete die Kritiker als "Hatespeaker", also in etwa als Hassredner.