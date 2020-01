Bei der Arbeiterwohlfahrt sind heute Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen und Berlin durchsucht worden.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen Verantwortliche der AWO-Kreisverbände in Frankfurt am Main und Wiesbaden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihnen Betrug und Untreue vorgeworfen. So seien etwa Personalkosten im hohen sechsstelligen Bereich falsch abgerechnet worden. Zudem hätten die Beschuldigten die Arbeiterwohlfahrt durch die ungerechtfertigte Entgegennahme von Honoraren betrogen. Die Ermittlungen wurden nach einer anonymen Anzeige eingeleitet.



Der AWO-Bundesverband begrüßte die Untersuchungen. Nur eine vollständige Aufklärung könne einen glaubwürdigen Neuanfang ermöglichen, hieß es.