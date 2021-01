Eine für heute angesetzte Anhörung des Kreml-Kritikers Nawalny vor einem Moskauer Gericht ist auf den 5. Februar verschoben worden.

Wie seine Anwältin erklärte, begründete das Gericht die Verschiebung mit Nawalnys Corona-Quarantäne. Der Oppositionspolitiker muss sich wegen des Vorwurfs der Verleumdung eines Weltkriegsveteranen verantworten. Das Verfahren läuft seit Juli, wurde aber nach dem Giftanschlag auf Nawalny ausgesetzt.



Der Kreml-Kritiker war in Deutschland nach seiner Vergiftung behandelt worden und am Sonntag nach Moskau zurückgekehrt; er wurde dort am Flughafen festgenommen. Am Montag verurteilte ihn ein Gericht zu 30 Tagen Haft wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.