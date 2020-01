In der Slowakei ist der ehemalige Generalstaatsanwalt Trnka festgenommen worden.

Ihm wird Amtsmissbrauch und Korruption vorgeworfen. Trnka soll den Drahtzieher des Mordes an dem Journalisten Kuciak lange Zeit in Betrugsfällen gedeckt haben. Kuciak und seine Verlobte waren im Februar 2018 von einem früheren Soldaten erschossen worden, der die Tat inzwischen gestanden hat. Die Justiz geht von einem Auftragsmord aus und verdächtigt den einflussreichen Unternehmer Kocner. Nach dem Journalistenmord waren der Regierungschef, mehrere Minister und der Polizeipräsident zurückgetreten.



Staatspräsidentin Caputova begrüßte das Vorgehen der Polizei gegen den früheren Generalstaatsanwalt. Die Festnahme eines der ehemals mächtigsten Männer des Landes bedeute einen Wendepunkt in der slowakischen Justiz.