Die syrische Regierung bestreitet, dass bei einem Angriff auf die Stadt Duma vor knapp einem Jahr vermutlich Giftgas eingesetzt wurde.

Das Außenministerium in Damaskus erklärte, die Erkenntnisse der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen würden kategorisch abgelehnt. Im Bericht der OPCW würden - wie schon in früheren Fällen - Fakten verzerrt.



Bei dem Angriff auf Duma im April 2018 waren nach Angaben des UNO-Menschenrechtsrats mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen, bis zu 650 wurden verletzt. Die OPCW geht davon aus, dass Chlorgas verwendet wurde. Verantwortliche werden in dem Abschlussbericht nicht genannt.