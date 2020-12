In Italien wollen 500 Familien von Opfern der Corona-Pandemie eine Zivilklage gegen den Staat auf den Weg bringen.

Nach Medienberichten werfen sie der Regierung massive Fehler im Umgang mit der Krise vor und verlangen 100 Millionen Euro Entschädigung. Die Klage richtet sich gegen Ministerpräsident Conte ebenso wie gegen den Gesundheitsminister und den Präsidenten der Region Lombardei, die im Februar besonders von der Pandemie betroffen war. Hinter der Initiative steht der Opferverband "Noi denunceremo" (wir klagen an).



Die Zivilklage schließt sich an eine Vielzahl strafrechtlicher Klagen an, die bereits in den vergangenen Monaten eingereicht wurden - und zwar vor allem in der Stadt Bergamo, ebenfalls in der Lombardei. Kernpunkt vieler Beschwerden ist der Vorwurf, dass es keinen aktuellen nationalen Pandemieplan gab und in der Folge auch keine lokale Strategie.

