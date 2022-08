Bundestrainerin

Martina Voss-Tecklenburg fordert ein Grundgehalt für Bundesliga-Spielerinnen. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Sie forderte am Rande des Empfangs für die DFB-Auswahl am Montagabend in Frankfurt am Main unter anderem, Talente stärker zu fördern und ein Grundgehalt in der Bundesliga einzuführen. Nationalspielerin Svenja Huth erklärte, es müsse eine Basis geschaffen werden, damit Spielerinnen nicht mehr nebenbei 30 bis 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen.

Siegfried Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen, bezeichnete es als entscheidend, dass die Spielerinnen vom Fußball leben können. Um dies zu erreichen, müsse der Frauenfußball eine regelmäßige Präsenz haben. Dafür habe man jetzt eine Riesenchance.