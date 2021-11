Die schwedische Popgruppe ABBA hat ihr erstes Studioalbum seit fast 40 Jahren veröffentlicht.

Es heißt "Voyage" und ist seit null Uhr im Handel. In einigen Städten gab es Mitternachtsverkäufe, so etwa in Berlin. Zwei Lieder des Albums waren bereits im September vorab veröffentlicht worden. Von Ende Mai 2022 an soll es auch Konzerte geben. In einer eigens dafür geschaffenen Arena in London stehen dann aber nur virtuelle Abbilder der vier Band-Mitglieder zusammen mit einer Live-Band auf der Bühne.



ABBA haben in den vergangenen 50 Jahren mehr als 400 Millionen Alben verkauft.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.