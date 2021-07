Der britische Unternehmer Richard Branson ist mit seinem Raumschiff "VSS Unity" an den Rand des Weltraums geflogen. Der 70-jährige Milliardär nahm an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens "Virgin Galactic" teil. An Bord der "VSS Unity" hob er mit Hilfe eines Trägerflugzeugs am Nachmittag im US-Bundesstaat New Mexico ab.

Das Raumschiff erreichte nach der Trennung von dem Flugzeug eine Höhe von 88 Kilometern, das ist in etwa die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum. Danach machte es sich auf den Rückweg zur Erde und landete sicher wieder in New Mexico. An Bord befanden sich neben Branson fünf weitere Astronauten, darunter zwei Piloten.



Der Milliardär will - wie Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk - in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus einsteigen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.