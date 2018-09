Radprofi Emanuel Buchmann musste wenige Kilometer vor dem Ziel der anspruchsvollen elften Etappe sein Rad wechseln und kam kurz nach den Topfahrern als 28. ins Ziel. Damit rutschte er in der Gesamtwertung vom 4. auf den sechsten Rang ab. Sein Rückstand beträgt jetzt 24 Sekunden.

Einen Ausreißersieg feierte der Italiener Alessandro De Marchi. Er setzte sich am letzten Anstieg vom Kolumbianer Restrepo und dem Italiener Pellizotti ab.

Auf die Gesamtwertung hatte das kaum Auswirkungen: Der Brite Simon Yates führt weiter mit einer Sekunde Vorsprung auf Alejandro Valverde.

Jetzt steht eine Flachetappe an, bevor es am Wochenende in die Berge geht.