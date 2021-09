Wegen des Vulkanausbruchs auf La Palma sind am Freitag erstmals Flüge von und zu der Kanareninsel abgesagt worden.

Das teilte die Flughafengesellschaft Aena mit. Es handelte sich um insgesamt sieben Flüge spanischer Gesellschaften. Grundsätzlich soll der Flughafen aber geöffnet bleiben. Die Vulkankette im Nationalpark Cumbre Vieja im Süden von La Palma ist seit dem vergangenen Sonntag zum ersten Mal nach 50 Jahren wieder aktiv. An verschiedenen Stellen treten Asche, Rauch und Lava aus. Inzwischen wurden weitere Dörfer evakuiert. 7.000 Menschen mussten bisher in Sicherheit gebracht werden. Die Insel hat insgesamt 83.000 Einwohner. Die spanische Regierung will La Palma zum Katastrophengebiet erklären und hat einen umfangreichen Wiederaufbauplan angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.