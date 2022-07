Eine Rauchwolke über dem Vulkan Sakurajima nahe der japanischen Stadt Kagoshima (Archivbild) (picture alliance / dpa / Japan Meteorological Agency)

Das teilte die meteorologische Behörde in Tokio mit. Demnach wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Rund 120 Menschen seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. In einem Umkreis von bis zu drei Kilometern könnten Steine, Lava und Asche niedergehen. - Der in der Präfektur Kagoshima gelegene Vulkan ist der aktivste in Japan.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.