Vulkanausbruch in Neuseeland

Die Behörden in Neuseeland gehen nach dem Vulkanausbruch von mindestens 20 Todesopfern aus.

Bestätigt ist bislang der Tod von fünf Menschen. Weiter unklar ist der Verbleib von bis zu zwei Dutzend Personen, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf der bei Touristen beliebten Insel "White Island" aufgehalten haben sollen. Die Polizei teilte nach Flügen über das Areal mit, es gebe dort kein Lebenszeichen.



Unter den Verletzten befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amts vermutlich auch deutsche Staatsangehörige. Die Botschaft in Wellington bemühe sich um Aufklärung.



Der Vulkan war am Montagmittag neuseeländischer Zeit ausgebrochen, als sich rund 50 Menschen in seiner Nähe aufhielten.