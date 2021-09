Auf der kanarischen Insel La Palma haben nach dem Vulkanausbruch in der Gebirgskette Cumbre Vieja Lavaströme das Meer erreicht.

Das Vulkanologische Institut der Kanareninseln teilte per Twitter mit, Lava fließe bei Playa Nueva in den Atlantik. Die Wissenschaftler befürchten, dass der Kontakt der Lava mit Meerwasser gesundheitsschädliche Gase freisetzen könnte. Auch Explosionen und kochend heiße Flutwellen sind demnach möglich. In Videos im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sich die glühende Lava ins Meer ergießt und große Rauchwolken aus dem Wasser aufsteigen.



Die Behörden auf La Palma haben eine Sperrzone eingerichtet und die Bewohner des Gebiets aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Auf der Insel wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Durch den Vulkanausbruch wurden mehr als 650 Häuser zerstört, rund 6.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

