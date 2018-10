Der verheerende Vesuv-Ausbruch, der die berühmte Römerstadt Pompeji verschüttete, hat vermutlich später stattgefunden als bisher angenommen.

Das haben neue Ausgrabungen in der antiken Stätte Pompeji ergeben. Archäologen stießen in den Überresten eines Hauses auf die Kohle-Inschrift eines Arbeiters, wonach der Vulkan im Oktober des Jahres 79 n. Chr. ausbrach - und damit zwei Monate später als bisher angenommen.



Bislang gingen Forscher auf der Grundlage zeitgenössischer Berichte und archäologischer Funde davon aus, das Pompeji und die nahe gelegene Stadt Herculaneum am 24. August 79 vor Christus bei einer gewaltigen Eruption des Vulkans Vesuv verschüttet wurden. Allerdings deuteten bereits im 19. Jahrhundert in den Ruinen gefundene versteinerte Herbstfrüchte auf ein späteres Datum hin.



Pompeji ist nach dem Kolosseum in Rom die zweitwichtigste Touristenattraktion Italiens. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres zählte die Ausgrabungsstätte mehr als drei Millionen Besucher.