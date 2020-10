In dem geplanten Betrugsprozess zur Diesel-Abgasaffäre gegen den früheren VW-Chef Winterkorn könnte es Medienberichten zufolge zu Verzögerungen kommen.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" und der NDR berichten, sollen Winterkorns Anwälte am Landgericht Braunschweig einen verschlossenen Umschlag überreicht haben, in dem sich zwei Atteste befunden haben sollen. Diese sollen der SZ zufolge belegen, wie krank der frühere Volkswagen-Chef ist. Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Winterkorns Umfeld weiter berichtet, sei es nur schwer vorstellbar, dass der ehemalige VW-Konzernchef einen ganzen Verhandlungstag problemlos durchstehen könne. Das könnte bedeuten, dass sich der Strafprozess, der im Februar oder März starten soll, in die Länge ziehen könnte. Das Landgericht Braunschweig wollte sich auf Anfrage nicht äußern, ebenso Winterkorns Anwalt.



Der frühere Volkswagen-Chef Winterkorn muss sich im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal wegen Betrugs verantworten. Das Braunschweiger Landgericht hatte im September die Anklage gegen den heute 73-Jährigen zugelassen. In einer Mitteilung hieß es, die Wirtschaftsstrafkammer sehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass Winterkorn verurteilt werden könnte.



Der Volkswagen-Konzern hatte im September 2015 zugeben müssen, dass er in den Motoren zahlreicher Diesel-Modelle illegale Abschalteinrichtungen verbaut hatte. Dadurch wurden die Grenzwerte für Stickoxid-Emissionen nur auf dem Prüfstand eingehalten, nicht aber auf der Straße. Hunderttausende betrogene Kunden klagten gegen VW.



Winterkorn wird unter anderem vorgeworfen, er habe 2014 von den Abgasmanipulationen erfahren und dann bei VW trotzdem weiterhin Diesel-Fahrzeuge mit überhöhtem Schadstoffausstoß verkaufen lassen.

