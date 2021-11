Im VW-Abgasskandal bleibt die Frage, wann Schadenersatz-Ansprüche verjährt sind, vorerst ungeklärt.

Dies wurde nach einem Verhandlungstermin am Bundesgerichtshof in Karlsruhe deutlich. In dem Fall, der dort heute verhandelt wurde, wird es keine Rolle spielen, ob der Kläger zu spät vor Gericht zog. Dass betroffene Klägerinnen und Kläger prinzipiell Anspruch auf Schadenersatz von VW haben, steht bereits fest. Die Ansprüche verjähren nach drei Jahren.



Im konkreten Fall hatte der Kläger erst nach dieser Frist geklagt, sich aber zuvor einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen angeschlossen. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe gehen deshalb davon aus, dass dadurch die Verjährung in diesem Fall gehemmt war.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.