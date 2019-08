Mehrere Umweltaktivisten haben in Wolfsburg einen Zug mit neuen Fahrzeugen von VW gestoppt.

In einer weiteren Aktion kletterte eine Gruppe in einen Globus unter dem Dach der Autostadt in Wolfsburg. Ein Volkswagen-Sprecher teilte mit, die Aktionen hätten keine Auswirkung auf die Produktion gehabt. Mit ihrem Protest wollten die Umweltschützer nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass die Autoindustrie maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich sei.