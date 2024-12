Wolfsburg

VW-Betriebsversammlung nach Warnstreiks - Arbeitsminister Heil nimmt teil

Nach den flächendeckenden Warnstreiks beim Volkswagen-Konzern kommt die Belegschaft in Wolfsburg heute zu einer Betriebsversammlung zusammen. Konzernchef Blume will den Unternehmensbericht vorstellen. Auch Bundesarbeitsminister Heil ist auf Einladung des Betriebsrates dabei und will eine Rede halten.