Im Dieselskandal bei VW haben auch solche Kläger Anspruch auf Schadensersatz, die ihr Auto behalten wollen.

In einem solchen Fall sei der Minderwert auszugleichen, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das Urteil stammt aus dem Monat Juli und wurde jetzt veröffentlicht. Wie viel Geld das ist, muss im Einzelfall bestimmt werden. Dabei sei zu klären, welcher Betrag aus heutiger Sicht beim Kauf zuviel ausgegeben worden sei, so der BGH weiter. Wurde die manipulierte Abgastechnik durch ein Software-Update entfernt, seien auch die dadurch entstandenen Vor- und Nachteile mit einzuberechnen.



Dass betroffene Diesel-Käufer grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz haben, hatte der BGH bereits im Mai 2020 entschieden. Dies war aber daran geknüpft, dass das Auto zurückgegeben wird.



(Az. VI ZR 40/20)

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.