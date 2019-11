Im Verfahren um mögliche Schadenersatzansprüche von VW-Kunden in der Dieselaffäre sind Vergleichsverhandlungen ins Spiel gebracht worden.

Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig, Neef, forderte den Volkswagenkonzern am zweiten Verhandlungstag auf, ernsthaft darüber nachzudenken. Bis Ende des Jahres sollten beide Parteien mitteilen, ob grundsätzliche Gespräche über eine Einigung in Betracht kämen. VW selbst indes bezeichnete einen Vergleich in einer ersten Stellungnahme als "kaum vorstellbar"



Der Musterfeststellungsklage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen haben sich mehr als 470.000 Autobesitzer angeschlossen. In dem Verfahren geht es zunächst nur darum, ob VW unrechtmäßig handelte. Konkrete Ansprüche müssen Kunden in eigenen Prozessen durchsetzen.