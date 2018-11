In weniger als einer Woche haben sich bereits mehr als 28.000 Dieselfahrer der Verbraucherklage gegen Volkswagen angeschlossen.

Diese hohe Beteiligung in den ersten Tagen nach Eröffnung des Registers zeige, wie hoch das Interesse sei, erklärte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller. Seine Organisation zieht stellvertretend für die vom Abgasskandal betroffenen VW-Kunden vor Gericht und will erreichen, dass sie von Volkswagen Schadenersatz bekommen.



Im September 2015 hatte Volkswagen Manipulationen an Dieselmotoren einräumen müssen.