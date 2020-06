VW-Konzernchef Diess gibt die Führung der Kernmarke an den bisherigen Co-Geschäftsführer Brandstätter ab.

Das teilte der Aufsichtsrat am Abend nach einer außerordentlichen Sitzung in Wolfsburg mit. Diess solle so mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef bekommen, hieß es. Der Betriebsrat hatte den Konzernchef kritisiert und ihm Managementfehler vorgeworfen. Die Arbeitnehmervertreter machten Diess für die Softwareprobleme beim Golf 8 und dem neuen Elektroauto ID.3 verantwortlich.