Autoproduktion lahmgelegt

Das Volkswagenwerk in Wolfsburg (picture alliance/Sina Schuldt/dpa)

Nach Angaben des Konzerns ist das zentrale Netzwerk betroffen. Das für die Computertechnik zuständige Dienstleistungs-Unternehmen teilte mit, es handele sich um eine weltweite Störung. Überall stünden die Bänder bei VW und Audi seit gestern still. Wie lange die Probleme andauern würden, sei nicht klar, sagte eine Sprecherin. Auch wie es dazu gekommen sei, könne man nicht sagen. Von einer Panne bis zu einem Hackerangriff sei alles möglich.

Das "Handelsblatt" meldete, in vielen Büros funktionierten zentrale Anwendungen an den Rechnern nicht. An manchen Standorten sei der Notruf ausgefallen. Darüber hinaus seien auch Vertragswerkstätten und Händler von Volkswagen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.