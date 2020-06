Der Autohersteller Volkswagen will im Bereich Nutzfahrzeuge etwa 5.000 Stellen im Stammwerk Hannover streichen.

Spartenchef Sedran sagte der Branchenzeitung "Automobilwoche", der Personalabbau sei Teil des Kostensenkungsplans und solle über mehrere Jahre hinweg vor allem über natürliche Fluktuation umgesetzt werden. Nutzfahrzeuge für Gewerbekunden werden demnach künftig in Polen gebaut oder vom neuen Partner Ford geliefert werden. In Hannover verbleiben soll dagegen die Produktion teurerer Fahrzeuge wie etwa Vans oder von 2022 an ein neues vollelektrischer VW-Bus. Sedran betonte, der Betriebsrat habe den Plänen zugestimmt. Es sei schlicht klar geworden, dass man Nutzfahrzeuge für 20.000 Euro in Deutschland nicht mehr kostendeckend bauen könne. Teurere Fahrzeuge böten hingegen auch weiterhin eine Perspektive für etwa 10.000 Mitarbeiter in Hannover.



In Polen werden bereits mehrere Modelle produziert. Im vergangenen Jahr liefen dort rund 270.000 VW-Nutzfahrzeuge vom Band.