Einem Urteil des Bundesgerichtshofes zufolge muss Audi im Dieselskandal Schadenersatz zahlen. (Sean Gallup / Getty Images Europe)

Demnach muss das Unternehmen vier Autokäufer dafür entschädigen, dass in ihren Fahrzeugen ein manipulierter VW-Motor eingebaut war. Der BGH bestätigte damit entsprechende Entscheidungen des Oberlandesgerichts München und lehnte die von Audi beantragte Revision ab. Der Vorsitzende Richter Pamp sagte in der Urteilsverkündung, das Oberlandesgericht München habe in nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass Audi die Motoren in voller Kenntnis und im Bewusstsein ihrer Unzulässigkeit verwendete.

Die Münchner Richter waren im Jahr 2020 zu der Überzeugung gelangt, dass zumindest ein Verantwortlicher von Audi wusste, dass die vom Mutterkonzern bezogenen Motoren eine unzulässige Abschalteinrichtung enthielten und die Abgas-Emmissionen dadurch manipulierte. Audi sei somit selbst beteiligt gewesen und hafte. Diese Argumentation hielt der BGH für tragfähig.

(Az. VII ZR 238/20 u.a.)

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.