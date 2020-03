Volkswagen will die Produktion in Europa weitgehend stoppen. Aber der Autokonzern habe ein großes Polster, sagt Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler im Dlf. Es seien gut 20 Milliarden Euro Liquidität vorhanden, die in diesem Jahr sicherlich zum Teil eingesetzt würden, glaubt Pieper. Er rechne zwar für das erste Halbjahr mit Verlusten bei VW, allerdings betonte er auch: zwei drei Monate Produktionsstillstand "kann man durchhalten." Wichtig sei, dass sich die Situation in der Industrie insgesamt im zweiten Halbjahr verbessere, "dass wir vielleicht im vierten Quartal so etwas wie Normalzustand haben."

Vor allem Zulieferer betroffen

Es könne aber auch sein, dass die Branche das ganze Jahr unter Druck bleibe, "dass wir dann in der Rezession stecken und dass wir erst 2021 wieder so etwas wie Normalzustand haben." Pieper rechnet damit, dass die Autobranche in zwei, drei Monaten nach Staatshilfen rufen werde, vor allem Zulieferer sieht er betroffen. "Wenn Märkte wegbrechen, ist dieser Ruf nach Staatshilfen auch gerechtfertigt."

Das größte Problem aus Sicht des Autoanalysten sei die weggebrochene Nachfrage. "Das zweite sind sicherlich die Krankheitsfälle." Die Lieferketten sieht Pieper noch halbwegs intakt.

In China laufen Produktion und Nachfrage wieder an

China, wo das Virus zuerst aufgetaucht war, sei inzwischen "von der Bedrohung zur Hoffnung geworden. Dort beginnen Produktion und Nachfrage hochzulaufen. Vielleicht werde man Mitte des Jahres sagen: "China ist der einzige Punkt, der die Autoindustrie aus der Megakrise herausziehen kann."

