Im Untreue-Prozess gegen VW-Manager hat der langjährige Betriebsratschef Osterloh eine Aussage als Zeuge gemacht.

In dem Prozess geht es um mutmaßlich überhöhte Gehälter und Bonuszahlungen an leitende Betriebsräte von Volkswagen. Osterloh sagte vor dem Gericht in Braunschweig, die Angebote seien klar gewesen. Er hätte nur ja sagen müssen, dann wäre das umgesetzt worden. Angeklagt sind drei ehemalige und ein noch amtierender Manager des Autokonzerns. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, für Osterloh und andere einflussreiche Betriebsratsangehörige zwischen 2011 und 2016 unangemessen üppige Bezüge freigegeben zu haben. Die Anklage lautet auf Untreue.



Gegen Osterloh läuft ein separates Beihilfeverfahren. Er war im Mai als Personalvorstand zur VW-Nutzfahrzeug-Holding Traton nach München gewechselt.

