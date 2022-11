Transformation der Wirtschaft

Der VW-Vorstand Schäfer meint, für die Transformation der Industrie sei die EU mit ihrem Regelwerk nicht gut aufgestellt. (Sina Schuldt/dpa)

Volkswagen-Vorstand Schäfer monierte in einem Meinungsbeitrag, für die Transformation der Industrie sei die Europäische Union mit ihrem Regelwerk nicht gut aufgestellt. Er sprach wörtlich von veralteten und bürokratischen Beihilferegeln und verwies auf die USA, die seiner Meinung nach mit staatlichen Subventionen hochattraktive Anreize für Investitionen böten. Zugleich warnte er vor anhaltend hohen Energiepreisen in Deutschland. Wenn es nicht gelinge, diese zu senken, würden Investitionen - etwa in die Batterie-Produktion - in anderen Ländern getätigt. Ähnlich äußerte sich sein Kollege BMW-Chef Zipse. Allerdings bezog er sich insbesondere auf die Chemieindustrie. Unternehmen wie BMW seien weniger stark gefährdet, hieß es.

