Weltweit werden mehr Schiffsstaus registriert. (picture alliance / dpa / Alejandro Bolivar)

Davon seien zuletzt knapp acht Prozent der weltweit in Containern auf dem Seeweg gelieferten Güter betroffen gewesen, teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft mit. Im Mai habe der Wert fast sieben Prozent betragen. Eine Kombination aus vermehrtem Verkehr vor China und einer derzeit eingeschränkten Befahrbarkeit des Panamakanals könne für die Zunahme der Staus verantwortlich sein, hieß es weiter. In der Untersuchung wurden an- und ablegende Schiffe in 500 Häfen weltweit erfasst.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.