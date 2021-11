Besucher der Innenstadt von Chemnitz warten an einer Corona-Teststation. (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/)

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, fordert angesichts der vierten Infektionswelle und der neuen Corona-Virusvariante härtere Maßnahmen. Er rechne mit einer Verdoppelung der Inzidenzen innerhalb der nächsten zehn Tage, sagte Montgomery den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". In der Nikolauswoche könne dieser Wert bei 800 liegen. Alle Maßnahmen, die man jetzt ergreife, würden erst mit einer Verzögerung von zwei Wochen spürbar. Ein Fortschritt beim Impfen schlage sich erst in sechs Wochen nieder. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erreichte zuletzt einen neuen Höchstwert und liegt nun bei 444,3. Sachsen verzeichnet sogar eine Inzidenz von 1.201.

Montgomery: Weihnachtsmärkte und Feiern absagen

Montgomery verlangte deshalb eine strikte Reduzierung von Kontakten: Weihnachtsmärkte sollten seiner Ansicht nach bundesweit schließen, größere Feiern und privates Feuerwerk zu Silvester untersagt werden. Sollten die Ansteckungsraten trotzdem nicht sinken, müssten wieder flächendeckend Betriebe geschlossen und Ausgangssperren verhängt werden. Mittelfristig helfe aber nur eine Impfpflicht, so Montgomery.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erklärte, die bisher von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen reichten zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie erkennbar nicht aus und forderte regionale Lockdowns. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft erklärte, impfunwillige Beschäftigte in Betrieben müssten die Folgen ihres Handelns - außer bei medizinisch notwendigen Ausnahmen - auch beim Gehalt spüren.

Zahlreiche Länder schränken Reiseverkehr ein

Aus Sorge vor der neuen in Südafrika entdeckten Corona-Variante B.1.1.529 wird die Bundesregierung Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho ab der kommenden Nacht als Virusvariantengebiete einstufen.

Fluggesellschaften dürfen damit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von dort nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Auch zahlreiche weitere Staaten weltweit schränken ihren Reiseverkehr mit mehreren afrikanischen Ländern ein.

61 Flugpassagiere in Amsterdam positiv getestet

Dennoch hat die Mutante Europa erreicht. Während in Belgien bereits ein Fall registriert wurde, sind in die Niederlanden zahlreiche Menschen aus Südafrika eingereist, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die niederländischen Gesundheitsbehörden teilen mit, dass mindestens 61 Flugpassagiere in Amsterdam gelandet sind, die bei Kontrollen positiv getestet wurden. Wie viele sich davon mit der kürzlich entdeckten Omicron-Variante angesteckt haben, ist noch unklar. Die infizierten Personen sind in einem bewachten Isolationshotel untergebracht.

Lauterbach: "Nichts schlimmer, als neue Variante in laufender Welle"

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sagte im ARD-Fernsehen, wenn die möglicherweise gefährliche Variante auch Deutschland erreichen würde, dann wäre das ein riesiges Problem. "Denn es ist nichts schlimmer, als eine besonders gefährliche Variante in eine laufende Welle hineinzubekommen."

Die Gesundheitsbehörde der Europäischen Union sorgt sich zudem um mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Variante Omicron auf den Impfschutz. Der Erreger sei die bislang am stärksten abweichende Variante, teilte die in Stockholm ansässige Behörde in einer ersten Einschätzung mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus erheblich verringern und das Risiko von Infektionen erhöhen könnte. Die Weltgesundheitsorganisation stufte das neue Virus gestern Abend als besorgniserregend ein.

Union erhöht Druck auf Ampel-Koalition: "Können nicht noch zehn Tage warten"

Unionspolitiker forderten die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP auf, zügig einen Ansprechpartner für Corona zu benennen. Der amtierende Kanzleramtsminister Braun sagte der Bild-Zeitung: "Wir brauchen dringend einen klaren, sachkompetenten Ansprechpartner in der zukünftigen Regierung." Der CDU-Politiker koordiniert die Corona-Politik der geschäftsführenden Bundesregierung von Union und SPD. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte, man könne keine zehn Tage warten. Nach den Plänen der Ampel-Parteien bekommt die SPD das Gesundheitsressort. Die SPD will ihre Minister aber erst nach dem Parteitag Anfang Dezember benennen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.