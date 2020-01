Führende Unions-Politiker haben der AfD vorgeworfen, mitverantwortlich für zunehmenden Judenhass und Demokratieverachtung in Deutschland zu sein.

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte gestern Abend im ARD-Fernsehen, die AfD spiele beim Anwachsen von Judenfeindlichkeit eine zentrale Rolle. Insbesondere der Kurs des rechten Flügels um Björn Höcke sei eindeutig eine Vorstufe von Antisemitismus.



CDU-Generalsekretär Ziemiak beklagte eine Vergiftung der Demokratie in Deutschland. Millionen Menschen hätten eine Partei des Hasses gewählt und damit die politische Kultur in Deutschland verändert, schrieb er in der Zeitung "Die Welt". Gesellschaft und Politik hätten zu lange geschwiegen und zugelassen, dass Menschen ausgegrenzt würden. Angesichts heutiger Dimensionen von Demokratieverachtung müssten alle Hass und Ausgrenzung bekämpfen.