Die Bevölkerung hat sich in den vergangenen 200 Jahren vervierfacht. (imago images / Frank Sorge)

Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden mitteilte, war das Wachstum in den heutigen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland besonders ausgeprägt. Dort leben heute 29,3 Millionen Menschen und damit rund sechsmal mehr als Anfang des 19. Jahrhunderts. In Ostdeutschland entkoppelte sich die Entwicklung angesichts der deutschen Teilung von der in den anderen Regionen. Dort nahm laut der Studie die Einwohnerzahl seit 1950 von 20,5 auf nunmehr 16,1 Millionen ab. Inzwischen leben dort in den sechs Bundesländern wieder etwa so viele Menschen wie 1910.

