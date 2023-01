Nach Ansicht des IWF hellen sich die Aussichten etwas auf. (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Das geht aus der aktualisierten IWF-Prognose hervor. Darin rechnet der IWF in diesem Jahr mit einem globalen Wachstum von 2,9 Prozent. Das wäre deutlich niedriger als das durchschnittliche Wachstum der vergangenen zwei Jahrzehnte, aber 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Oktober angenommen. Als Grund gibt der Internationale Währungsfonds unter anderem die Entwicklungen in China an. Die Abkehr des Landes von der Null-Covid-Strategie könnte den Weg zu einer Erholung der weltweiten wirtschaftlichen Lage ebnen, heißt es in dem Bericht.

