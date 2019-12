Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat Russland für vier Jahren von sportlichen Großereignissen ausgeschlossen. Hintergrund ist die Manipulation von Labordaten.

Wie ein WADA-Sprecher sagte, bestätigte die Agentur die Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission CRC. Damit dürfen russische Sportler bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und bei den Winterspielen 2022 in Peking sowie bei anderen Titelkämpfen nur als neutrale Athleten ohne Nationalflagge starten. Zudem entzog die WADA der nationalen Anti-Doping-Agentur RUSADA die Zulassung.



Im dem Fall geht es um den Vorwurf der Datenmanipulation von Dopingtests in einem russischen Kontrolllabor. Daten zu positiven Dopingtests sollen gefälscht oder gelöscht worden sein. Es geht um rund 145 mutmaßliche Fälle aus den Jahren 2012 bis 2015.



Das Internationale Olympische Komitee hatte zuvor angekündigt, die "härtesten Sanktionen" gegen Russland zu unterstützen und das WADA-Urteil zu akzeptieren. Die RUSADA hat nun 21 Tage Zeit, um die Sanktionen anzuerkennen oder abzulehnen. Lehnt sie die Strafe ab, wird der Fall an den Internationalen Sportgerichtshof CAS weitergeleitet.