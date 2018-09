Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA nach drei Jahren unter Auflagen wieder aufgenommen.

Das entschied das WADA-Exekutivkomitee bei einer Sitzung auf den Seychellen. Es ebnete Russland damit den Weg für die uneingeschränkte Rückkehr in den Weltsport. Wegen der Suspendierung waren russische Leichtathleten aus ihren Weltverbänden ausgeschlossen und durften nicht an den Olympischen und Paralympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teilnehmen. Bei den vergangenen Winterspielen durfte Russland wegen des Staatsdopings nicht unter eigener Flagge starten.