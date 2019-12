Nach dem Ausschluss Russlands von sportlichen Großereignissen hat die russische Hochspringerin Maria Lasitskene die Sportpolitik im eigenen Land kritisiert.

Sie hätten dabei versagt, die Athletinnen und Athleten vor der Doping-Krise zu schützen, schreibt Lasitskene in einem offenen Brief an die russischen Sportbehörden. Sie habe bereits einmal Olympische Spiele sowie mehr als ein Jahr lang internationale Wettbewerbe verpasst. Diese verlorene Zeit könne ihr niemand zurückgeben. Auch das Sportministerium und das russische Olympische Komitee trügen eine Mitverantwortung, heißt es in dem Brief.



Lasitskene gehört zu den Sportlerinnen und Sportlern, die unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo teilnehmen könnten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat Russland gestern für vier Jahren von sportlichen Großereignissen ausgeschlossen. Hintergrund ist die Manipulation von Labordaten.



Russlands Präsident Putin bezeichnete die Sperre als politisch motiviert. Dem Russischen Olympischen Komitee sei nichts vorzuwerfen und die Maßnahme widerspreche der Olympischen Charta.