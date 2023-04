Die von Verteidigungsminister Pistorius genannte Forderung von jährlich zehn Milliarden Euro mehr Geld sei das Minimum dessen, was benötigt werde, sagte der CDU-Sicherheitspolitiker im Deutschlandfunk . Allein die Tarifeinigung werde bei der Bundeswehr wahrscheinlich mit zwei Milliarden Euro zu Buche schlagen. Finanzminister Lindner müsse an dieser Stelle zeigen, dass die FDP zur Bundeswehr stehe. Da dürfe man Pistorius nicht alleine stehen lassen. Finanzminister Lindner hatte als Bedingung für eine Aufstockung des Verteidigungsetats Ausgabenkürzungen an anderer Stelle im Haushalt genannt.