Am von der UNO geführten Blauhelm-Einsatz sollen künftig bis zu 1.400 statt bisher 1.100 deutsche Soldatinnen und Soldaten teilnehmen können. Die Fortführung der Mission ist allerdings unsicher, weil Frankreich angekündigt hat, sich in zwei Monaten zurückzuziehen. Dann hätten die UNO-Truppen keine Kampfhubschrauber mehr zur Verfügung, um den Einsatz abzusichern. Unionsfraktions-Vize Wadephul sieht die Verlängerung des Mandats deshalb kritisch. Er warnte im Deutschlandfunk vor einem ähnlichen Szenario wie in Afghanistan. Die Bundeswehr dürfe nicht in die Lage kommen, in zwei Monaten Hals über Kopf abziehen zu müssen. Wadephul kritisierte Verteidigungsministerin Lambrecht von der SPD. Sie hätte bei der Luftsicherung für Ersatz sorgen oder jetzt den Abzug beschließen müssen.

Wadephul kritisierte auch die malische Regierung: Wenn das Land nach 10 Jahren internationalen Engagements nicht in einen demokratischen Prozess übergehe, müsse es ein Ende geben. In Mali hat die Armee die Macht an sich gerissen und arbeitet nun auch mit russischen Kräften zusammen. Sie gilt damit nicht mehr als verlässlicher Partner. Der EU-Einsatz zur Ausbildung von Malis Streitkräften soll deshalb weitgehend eingestellt werden.

