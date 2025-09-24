Drohende Sanktionen

Das Archivbild aus dem Jahr 2012 zeigt Zentrifugen für die Urananreicherung in einer iranischen Atomanlage. Die USA und europäische Staaten verdächtigen Teheran, am Bau einer Atombombe zu arbeiten. (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Teheran habe bisher nicht glaubwürdig davon Abstand genommen, Atomwaffen besitzen zu wollen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Deshalb gehe er davon aus, dass der sogenannte Snapback-Mechanismus ausgelöst werde. Die Frist dafür läuft am Samstag aus. Der Mechanismus sieht vor, dass bislang ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran innerhalb von 30 Tagen wieder greifen.

Wadephul betonte, der Iran habe noch ein oder zwei Tage Zeit, sich in Gesprächen mit den europäischen Vermittlerstaaten zu bewegen. Deutschland, Frankreich, die EU und Großbritannien verlangen, dass Teheran den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde wieder Zugang gewährt, Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt und Gespräche mit den USA aufnimmt.

