Türkei-Griechenlandbesuch

Johann David Wadephul (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. (Laurence Chaperon)

Dass Baerbock die Türkei von Athen aus öffentlich kritisiert habe, halte er für nicht hilfreich, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion der Nachrichtenagentur AFP. Man brauche beide Länder dauerhaft als Partner - vor allem in der NATO, betonte Wadephul.

Baerbock hatte in Athen türkische Territorialansprüche in der Ägäis klar zurückgewiesen. Ihr türkischer Amtskollege Cavusoglu warf Baerbock bei einem anschließenden Treffen in Istanbul Einseitigkeit vor. Er erklärte, die Bundesregierung habe ihre traditionelle Vermittlerrolle in den griechisch-türkischen Meinungsverschiedenheiten aufgegeben.

