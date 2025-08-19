Nach seiner Station in Japan wird Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Indonesien erwartet. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Geplant sind ein Treffen mit dem indonesischen Amtskollegen Sugiono und eine außenpolitische Grundsatzrede des Ministers bei einer Denkfabrik. Indonesien ist die drittgrößte Demokratie und das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Es ist Mitglied der Staatengemeinschaften G20, Asean und Brics.

Wadephuls Antrittsbesuch findet auch vor dem Hintergrund eines immer aggressiveren Auftretens Chinas in der Region statt. Bei seiner vorangegangen Station in Japan hatte der CDU-Politiker kritisiert, Peking drohe immer wieder unverhohlen damit, den Status quo im Süd- und Ostchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan einseitig zu verändern und Grenzen zu seinen Gunsten zu verschieben.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.