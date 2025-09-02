Antrittsbesuch

Außenminister Wadephul (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Zunächst besucht der Minister in der weltgrößten Demokratie die High-Tech-Metropole Bangalore, am Mittwoch sind Gespräche in der Hauptstadt Neu Delhi geplant. Dabei soll es um den Umgang mit Russland und um das Verhältnis zu China als politische und wirtschaftliche Großmacht gehen.

Der CDU-Politiker sagte vor seiner Abreise, Indien sei ein zentraler Partner, um Deutschland wirtschaftsstrategisch breiter und sicherer aufzustellen. Man wolle die Beziehungen in der gesamten Bandbreite weiter vertiefen. Wadephul ergänzte, um die Wirtschaftsbeziehungen auf die nächste Stufe zu heben, solle das geplante Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

