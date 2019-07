Die Bundesregierung hat den offenbar rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer in der hessischen Stadt Wächtersbach verurteilt.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sprach in Berlin von einer abscheulichen Tat, die nicht hingenommen werden dürfe. Die Bundesregierung sei bestürzt über den Angriff.



Am Montag war in Wächtersbach ein Eritreer angeschossen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter tötete sich anschließend selbst. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus, nannten Berichte über eine rechtsextreme Gesinnung aber Spekulation.