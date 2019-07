Der Schuss auf einen 26-jährigen Eritreer im hessischen Wächtersbach erfolgte nach ersten Erkenntnissen aus rassistischen Gründen.

Man gehe momentan ganz klar von einem "fremdenfeindlichen Motiv" aus, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Das schwer verletzte Opfer sei aufgrund seiner Hautfarbe ausgewählt worden. Auch andere Hinweise aus der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters erhärteten diese Vermutung. Zugleich betonte Sprecher, man habe nach derzeitigen Ermittlungen keine belastbaren Erkenntnisse, dass der Mann Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene gehabt habe. Allerdings stünden die Ermittlungen noch am Anfang. Das 26-jährige Opfer sei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, führte der Sprecher aus.



Der 55 Jahre alte mutmaßliche Schütze tötete sich nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Schuss in den Kopf selbst. Bisher sei er nicht polizeiauffällig gewesen, hieß es. Bei ihm seien zwei halbautomatische Waffen gefunden worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung habe man einem Abschiedsbrief sowie weitere drei Waffen sichergestellt, eine halbautomatische Pistole und zwei Langwaffen. Der Mann soll Mitglied eines Schützenvereins gewesen sein. Die Waffen seien legal beim Main-Kinzig-Kreis angemeldet gewesen, teilte der Bürgermeister von Biebergemünd mit. Der mutmaßliche Täter lebte seit 2017 in dem Ort. Wie unser Landeskorrespondent Frank Angermund berichtet, soll er vor seinem Suizid gezielt ins Auto gestiegen sein, um einen Menschen zu suchen, auf den er schießen kann.

Staatsministerin ruf zum Widerstand auf

Staatsministerin Widmann-Mauz verurteilte den Anschlag und rief zum Widerstand auf. Aus Hetze wer Gewalt, aus Hass irgendwann Mord, teilte sie mit. Das könne und dürfe man nicht hinnehmen. Die CDU-Politikerin führte aus, deshalb dürfe es kein Relativieren geben, sondern nur ein konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Rechtsextremismus.